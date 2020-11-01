"Лидеры известны: роSSийские марионетки и олигархи", - Зеленский о решении КСУ

Он также добавил, что "никогда не позволит этим темным силам добиться успеха в своей попытке контрреволюции".

"Лидеры известны: роSSийские марионетки и олигархи", - Зеленский о решении КСУ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за решением Конституционного суда об антикоррупционном законодательстве стоят "роSSийские марионетки" и некоторые влиятельные украинские олигархи.

Об этом он сообщил в своей статье для The Financial Times.

Зеленский выразил обеспокоенность тем, что на рассмотрении КСУ находятся ряд представлений "от пророSSийских депутатов и других, поддерживаемых олигархами", которые могут отменить достижения в ключевых реформах - банковской системы и Высшего антикоррупционного суда.

"Мы смогли воплотить жизненно важные реформы для нашей страны, но теперь КС грозит цинично разрушить их. Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция роSSийских марионеток и некоторые влиятельные украинские олигархи, которые чувствуют угрозу от работы наших антикоррупционных учреждений. Они - против интеграции в ЕС и НАТО, против сотрудничества Украины с МВФ и правового общества, от чего выигрывают 99%, а не 1%", - заверил Зеленский.

Он также добавил, что "никогда не позволит этим темным силам добиться успеха в своей попытке контрреволюции".

Напомним, что 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование). Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС. Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей Конституционного суда Украины будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для решения текущей ситуации.

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