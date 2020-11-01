Премьер Джонсон объявил в Британии повторный локдаун

В Британии опять объявили локдаун из-за коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что с 5 ноября по 2 декабря британцы должны "оставаться дома", сообщает ВВС.

В Британии опять объявили локдаун из-за коронавируса: Джонсон призывает британцев сидеть по домам

При этом ходить на работу, на учебу и в магазины за покупками британцы по-прежнему будут. Не возбраняются также пробежки и занятия спортом на свежем воздухе. Можно также посещать врача и выходить из дому, чтобы помочь кому-то из близких. Учебные заведения закрываться не будут, как это было весной.

При этом все увеселительные мероприятия в стране поставлены на паузу. Барам и ресторанам запрещено принимать посетителей, они будут работать только на вынос готовых блюд.

В Британии опять объявили локдаун из-за коронавируса: Джонсон призывает британцев сидеть по домам

Правительство также просит граждан ограничить свои ежедневные маршруты дорогой из дома на работу (учебу, к врачу) и затем обратно.

"Пришло время действовать, потому что альтернативы нет", – заявил премьер-министр.

Темпы распространения COVID-19 в Великобритании достигли запредельных чисел. Так, за последнюю неделю, в стране ежедневно регистрируют около 23 тысяч новых заболевших коронавирусом. Общая численность инфицированных от начала эпидемии уже достигла миллиона человек. На сегодня Великобритания занимает первое место в мире по количеству умерших от коронавируса. Их уже насчитывается 46 тысяч. Поэтому правительство страны вынуждено прибегнуть к таким жестким мерам, чтобы хоть как-то снизить темпы распространения болезни.

Напомним, глава украинского Минздрава Максим Степанов объяснил, почему украинские больницы не закупили кислород для поддержания состояния ковидных больных. Минздрав выделил на это деньги. А далее уже каждая больница отдельно решает. Нужны ли ей кислородные концентраторы.


Марченко Любов, Тудей

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