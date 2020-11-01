Второй тур выборов мэра Львова состоится 22 ноября

За кресло городского головы будут соревноваться действующий руководитель Львова Андрей Садовой и Олег Синютка.

Второй тур выборов мэра Львова состоится 22 ноября
Фото: varianty.lviv.ua

Второй тур выборов городского головы Львова состоится 22 ноября.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на руководителя городской ТИК Игоря Слипецкого.

Согласно окончательным результатам первого тура, действующий мэр Львова Андрей Садовой набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а Олег Синютка - 31,1% (70 682).

Количество голосов между другими кандидатами распределилось так:

Руслан Кошулинский - 22169 (9,75%)

Ярослав Рущишин - 10639 (4,68%)

Игорь Зинкевич - 7702 (3,39%);

Игорь Васюник - 6720 (2,96%);

Юлия Гвоздович - 5179 (2,28)

Тарас Кльофа - 3708 (1, 63%);

Оксана Юринец - 2269 (1,00%);

Игорь Кузьмак - 2154 (0,95%);

Назарий Брезицкий - 1211 (0,53%);

Игорь Телишевский - 1018 (0,45%);

Остап Стахив - 826 (0,36%);

Иван Василишин - 568 (0,25%);

Наталья Ван Доеверен - 542 (0,24%);

Роман Матис - 510 (0,22%);

Юрий Бунь - 278 (0,12%).

Напомним, В Луцке также состоится повторное голосование за кандидатов на должность городского головы.

В Ужгороде в первом туре на должность городского головы претендовало три кандидата с одинаковой фамилией, среди них - действующий мэр. ОПОРА подозревает, что в областном центре использовали технологию кандидатов -"двойников".

Центральная избирательная комиссия получила результаты выборов депутатов 64 городских советов и 84 сельских, поселковых и городских голов.

ЦИК напоминает, что результаты выборов должны быть определены не позднее, чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года включительно.

В Европейской сети организаций по мониторингу заявили, что предварительно оценивают местные выборы в Украине как свободные и конкурентные.

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