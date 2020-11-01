Зеленский: “Демарш Конституционного Суда – публичное проявление заговора элит против президента и страны

Сегодня на одной чаше весов - уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наших Майданах, - заявил президент.

Демарш Конституционного Суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против Президента и против страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Никак не иначе. Именно против. Потому что только слабый Президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят - на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете ", - отметил он.

По его словам, сегодня "на одной чаше весов - уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наших Майданах". "Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? А вот Конституционный Суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, теми же, которые всегда «руку на сердце» и рубашку готовы рвать за страну, считают иначе. Всем им очень нужно сохранение "касты неприкасаемых", - заявил Зеленский.

"Они (судьи) долго сидели в засаде. Пока не начались, наконец, проверки деклараций чиновников. Пока НАБУ уже от нашей власти не получило право на полноценную оперативно-розыскную работу. Пока не заработал Высший антикоррупционный благодаря смене власти в 2019-м. И вот здесь им всем стало страшно. Очень. И сразу захотелось выйти из всех договоренностей о создании другой, прозрачной реальности. Формальные поводы найдены. И вдруг Суд в ускоренном формате начинает рассматривать и отменять фундаментальные законы. Всю антикоррупцию. НАБУ, которому мы дали возможности. НАПК, которое начало тщательно смотреть, кто и сколько заработал и потратил. На очереди - тот же Высший антикоррупционный, который будет сажать топ-воров за решетку. Ну не хотят старые элиты платить по любым счетам. Не хотят отвечать за свои шикарные годы бесконтрольной жизни ", - добавил он.

Напомним, что 27 октября КС признал неконституционным ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании была отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование). Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не нарушает взаимодействия Украины с западными партнерами. По его словам, задача МИД - совместно найти оптимальные пути решения созданной проблемы и, чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине действовала должным образом. Сложившуюся ситуацию министр назвал недопустимой и выразил поддержку НАПК.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций. После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуске состава судей КС.

30 октября Дмитрий Кулеба заявил, что МИД привлечет иностранных партнеров для восстановления доброчестности конституционного судопроизводства в Украине.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что идею президента Владимира Зеленского по обновлению состава Конституционного Суда поддержал Европарламент. Ее также согласовали с послами стран "Большой семерки".

Однако в Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей Конституционного суда Украины будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для решения сложившейся ситуации.