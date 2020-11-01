Экс-госсекретарь США Олбрайт и пианист Левит получили награды от Еврейского музея в Берлине

Олбрайт и Левит получили “Премии за взаимопонимание и толерантность".

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт и пианист Игорь Левит получили от Еврейского музея в Берлине “Премии за взаимопонимание и толерантность".

Об этом пишет “Немецкая волна”.

Директор Музея Хэтти Берг вручила награду на торжественной церемонии в Стекляном дворе музея.

Из-за пандемии церемония прошла без гостей и транслировалась в прямом эфире в режиме онлайн.

Мадлен Олбрайт получила премию "за самоотверженную деятельность, широкий политический кругозор", а Игорь Левит - за "мужественные, четкие заявления против расизма, антисемитизма, гомофобии и женоненависти", - говорится в решении кураторов премии.

Почетная премия, не предусматривающая денежного вознаграждения, была основана Еврейским музеем в Берлине в 2002 году. Ежегодно ее присуждают политикам, предпринимателям и деятелям культуры за вклад в межкультурный диалог и борьбу с антисемитизмом и расизмом.

В 2011 году эту награду получила канцлер Германии Ангела Меркель.