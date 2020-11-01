В Минске задерживают протестующих, один из силовиков открыл огонь
Также впервые в центр белорусской столицы стянули бронированные вездеходы.
Сегодня в Минске проходит очередная массовая акция протеста, один из силовиков открыл огонь.
Об этом пишет Украинская правда.
Сначала представители власти заявляли, что не располагают информацией о выстрелах. Но после распространения видео пресс-служба минской милиции подтвердила, что правоохранители стреляли в воздух якобы "для пресечения нарушения закона".
Позже в сеть выложили видео стрельбы на улице Мирошниченко в Минске. После того, как силовики начали стрелять, людям пришлось бежать.
Также впервые в центр белорусской столицы стянули бронированные вездеходы.
Участники воскресного Марша против террора выражают несогласие с увольнениями, отчислениями из учебных заведений и избиением участников протестных акций.
По данным СМИ, в акции принимают участие не менее 10 тысяч человек.
Как пишет Немецкая волна, сотрудники силовых структур начали жестко задерживать протестующих. Возле станции метро "Московская" уже задержано более 10 человек.
Напомним, Беларусь с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.