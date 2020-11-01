В Минске задерживают протестующих, один из силовиков открыл огонь

Также впервые в центр белорусской столицы стянули бронированные вездеходы.

Фото: tut.by

Сегодня в Минске проходит очередная массовая акция протеста, один из силовиков открыл огонь.

Об этом пишет Украинская правда.

Сначала представители власти заявляли, что не располагают информацией о выстрелах. Но после распространения видео пресс-служба минской милиции подтвердила, что правоохранители стреляли в воздух якобы "для пресечения нарушения закона".

Позже в сеть выложили видео стрельбы на улице Мирошниченко в Минске. После того, как силовики начали стрелять, людям пришлось бежать.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Также впервые в центр белорусской столицы стянули бронированные вездеходы.

Участники воскресного Марша против террора выражают несогласие с увольнениями, отчислениями из учебных заведений и избиением участников протестных акций.

По данным СМИ , в акции принимают участие не менее 10 тысяч человек.

Как пишет Немецкая волна, сотрудники силовых структур начали жестко задерживать протестующих. Возле станции метро "Московская" уже задержано более 10 человек.