В Минске задерживают протестующих, один из силовиков открыл огонь

Также впервые в центр белорусской столицы стянули бронированные вездеходы.

Фото: tut.by

Сегодня в Минске проходит очередная массовая акция протеста, один из силовиков открыл огонь.

Об этом пишет Украинская правда.

Сначала представители власти заявляли, что не располагают информацией о выстрелах. Но после распространения видео пресс-служба минской милиции подтвердила, что правоохранители стреляли в воздух якобы "для пресечения нарушения закона".

Позже в сеть выложили видео стрельбы на улице Мирошниченко в Минске. После того, как силовики начали стрелять, людям пришлось бежать.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Также впервые в центр белорусской столицы стянули бронированные вездеходы.

Участники воскресного Марша против террора выражают несогласие с увольнениями, отчислениями из учебных заведений и избиением участников протестных акций.

По данным СМИ, в акции принимают участие не менее 10 тысяч человек.

Как пишет Немецкая волна, сотрудники силовых структур начали жестко задерживать протестующих. Возле станции метро "Московская" уже задержано более 10 человек.

Напомним, Беларусь с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Активистка Femen обнажилась перед посольством Польши в КиевеАктивистка Femen обнажилась перед посольством Польши в Киеве
На Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра ШвайкуНа Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра Швайку
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Экс-нардеп Лозинский, сидевший за убийство, выиграл выборы в Кировоградской областиЭкс-нардеп Лозинский, сидевший за убийство, выиграл выборы в Кировоградской области
Пьяный украинец в шлепанцах пытался пешком попасть в РоSSиюПьяный украинец в шлепанцах пытался пешком попасть в РоSSию
Блок рекламы


Похожие новости
На пост городского головы Ужгорода претендовало три кандидата с одинаковой фамилией, среди них – действующий мэрНа пост городского головы Ужгорода претендовало три кандидата с одинаковой фамилией, среди них – действующий мэр
НАПК открыло Единый реестр электронных декларацийНАПК открыло Единый реестр электронных деклараций
РоSSийские наемники неподалеку Новомихайловки открыли огонь из противотанкового гранатометаРоSSийские наемники неподалеку Новомихайловки открыли огонь из противотанкового гранатомета
ОАСК открыл дело об увольнении главы НКРЭКУ ТарасюкаОАСК открыл дело об увольнении главы НКРЭКУ Тарасюка
Лукашенко требует отчислить протестующих студентовЛукашенко требует отчислить протестующих студентов
Мэров Кременчуга и Горишних Плавней переизбрали в один турМэров Кременчуга и Горишних Плавней переизбрали в один тур
В Азербайджане открыли первое почетное консульство УкраиныВ Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины
В день выборов с участков госпитализировали 50 человек, один человек умерВ день выборов с участков госпитализировали 50 человек, один человек умер
В день голосования полиция открыла 159 уголовных производств за нарушения во время выборовВ день голосования полиция открыла 159 уголовных производств за нарушения во время выборов
Полиция открыла производство по факту нарушения тайны голосования в БроварахПолиция открыла производство по факту нарушения тайны голосования в Броварах
Последние новости
Подгружаем последние новости