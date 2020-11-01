В ВСУ зафиксировали еще одну смерть от ковид

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 112 новых случаев ковид.

В ВСУ зафиксировали еще одну смерть от ковид
Фото: dw.com

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 112 новых случаев ковид.

Об этом сообщило Командование Медицинских сил ВСУ.

Зафиксирован 17-й летальный случай от ковид, умер военный из Одессы.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 452 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 84 человека.

Дома под присмотром медицинской службы находится 91 человек.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", - говорится в сообщении .

Добавим, в целом на 1 ноября в ВСУ ковид обнаружили у 1701 человека. Всего за время пандемии выздоровели 4 146 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 159 новых случаев коронавируса.

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