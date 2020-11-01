В Австралии впервые не зафиксировали новых случаев коронавируса

В штате Виктория, который был эпицентром второй волны ковид, новых больных нет уже второй день подряд.

В Австралии впервые за почти пять месяцев не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом.

Об этом пишет bbc.com.

Речь идет о промежутке времени между 20:00 пятницы и 20:00 субботы.

В эпицентре второй волны заболевания в стране - в штате Виктория - новых больных нет уже второй день подряд.

Отметим, этому предшествовал 112-дневной жесткий карантин.

Представители органов здравоохранения страны говорят, что дополнительные ограничения могут ослабить в последующие несколько дней.

"Спасибо всем нашим удивительным работникам здравоохранения и, прежде всего, - австралийскому народу", - написал в Твиттере министр здравоохранения Грег Хант.

С начала пандемии в Австралии зафиксировали около 27 500 заражений и 900 смертей от Covid-19. Это намного меньше, чем во многих других странах.

25-миллионная страна применила стратегию локдаунов, а также меры тестирования - чтобы отслеживать и контролировать вирус. В штате Виктория ввели один из самых строгих карантинов в мире и комендантский час.

Виктория и ее крупнейший город Мельбурн начали открываться в начале этой недели, после того, как здесь впервые с июня не зафиксировали ни одного заражения внутри общины.

Люди смогли свободно покидать свои дома, начали открываться розничные магазины, рестораны, кафе и бары, а людям разрешили собираться группами до 10 человек.

Напомним, вчера вечером в Испании протестовали против ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса.

Протесты прошли в Мадриде и Малази, Логроньо и Сантандери, 60 человек задержаны. Протестующие поджигали контейнеры, разбивали витрины магазинов и банков, а также ограбили магазин.