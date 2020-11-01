В Австралии впервые не зафиксировали новых случаев коронавируса
В штате Виктория, который был эпицентром второй волны ковид, новых больных нет уже второй день подряд.
В Австралии впервые за почти пять месяцев не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом.
Об этом пишет bbc.com.
Речь идет о промежутке времени между 20:00 пятницы и 20:00 субботы.
В эпицентре второй волны заболевания в стране - в штате Виктория - новых больных нет уже второй день подряд.
Отметим, этому предшествовал 112-дневной жесткий карантин.
Представители органов здравоохранения страны говорят, что дополнительные ограничения могут ослабить в последующие несколько дней.
"Спасибо всем нашим удивительным работникам здравоохранения и, прежде всего, - австралийскому народу", - написал в Твиттере министр здравоохранения Грег Хант.
С начала пандемии в Австралии зафиксировали около 27 500 заражений и 900 смертей от Covid-19. Это намного меньше, чем во многих других странах.
25-миллионная страна применила стратегию локдаунов, а также меры тестирования - чтобы отслеживать и контролировать вирус. В штате Виктория ввели один из самых строгих карантинов в мире и комендантский час.
Виктория и ее крупнейший город Мельбурн начали открываться в начале этой недели, после того, как здесь впервые с июня не зафиксировали ни одного заражения внутри общины.
Люди смогли свободно покидать свои дома, начали открываться розничные магазины, рестораны, кафе и бары, а людям разрешили собираться группами до 10 человек.
Напомним, вчера вечером в Испании протестовали против ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса.
Протесты прошли в Мадриде и Малази, Логроньо и Сантандери, 60 человек задержаны. Протестующие поджигали контейнеры, разбивали витрины магазинов и банков, а также ограбили магазин.