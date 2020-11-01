Политзаключенного Шумкова избили в роSSийской колонии

Из-за приближения даты освобождения провокации против Александра Шумкова будут более частыми, считает его родственница.

Украинского политзаключенного Александра Шумкова избили в роSSийской колонии, где его содержат.

Об этом в соцсети facebook написала его родственница Людмила Шумкова.

При каких обстоятельствах это случилось, пока неизвестно.

"Однако все действия правоохранителей и спецслужб РФ , по моему мнению, направлены на провокации с целью открытия еще одного уголовного дела против Саши. Неоднократно спецслужбы РФ во время встречи с Сашей в колонии говорили ему, что живым с территории РФ он может не выехать и что вообще им невыгодно его отпускать в Украину", - написала женщина.

Поскольку Александру осталось не много времени до освобождения, то, по мнению женщины, провокации участятся. Она обратилась в Офис Президента Украины, Министерство иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Департамент консульской службы МИД Украины и к омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой сделать все возможное, чтобы "гражданин Украины вовремя вернулся домой, а не получил еще один срок".

Напомним, Шумкова выкрали в Украине и задержали в РоSSии 6 сентября 2017 года. В декабре 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил его к четырем годам общего режима за членство в "Правом секторе".

Он был охранником Дмитрия Яроша с ноября 2013 по ноябрь 2014 года.

После ухода из "Правого сектора" Шумков поступил по контракту в 11-ю бригаду армейской авиации сухопутных войск, где начал служить в Херсонской области.

17 августа 2017 года он не вернулся с военной службы домой.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что ФСБ РоSSии угрожает Шумкову убийством.