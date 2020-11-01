Испания протестует против коронавирусных локдаунов – задержаны 60 человек

Протестующие поджигали контейнеры, разбивали витрины магазинов и банков, а также ограбили магазин.

Испания протестует против коронавирусных локдаунов – задержаны 60 человек
Фото: скріншот

В субботу вечером в Испании протестовали против ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса. Протесты прошли в Мадриде, Малаге, Логроньо и Сантандере.

Об этом пишет elpais.com.

Арестовали всего около 60 человек, около 30 правоохранителей получили ранения в столкновениях. В Мадриде, в частности, задержали 33 человека.

Как информирует издание, в центре протестов - ультраправые и антисистемные группы.

Испанцы, прежде всего, протестуют против комендантского часа и точечных "локдаунов". Протестующие поджигали контейнеры, разбивали витрины магазинов и банков. В Логроньо участники акции ограбили магазин и подрались с полицией.

Глава испанского правительства Педро Санчес осудил протесты.

Solo desde la responsabilidad, la unidad y el sacrificio lograremos vencer a la pandemia que asola a todos los pa?ses. La conducta violenta e irracional de grupos minoritarios es intolerable. No es el camino.

Gracias, una vez m?s, a las FCS por garantizar la seguridad.

— Pedro S?nchez (@sanchezcastejon) October 31, 2020

Напомним, испанский парламент 29 октября продлил действие чрезвычайного положения, направленного на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, еще на шесть месяцев, до 9 мая 2021 года.

В условиях чрезвычайного положения местные правительства 17 регионов Испании могут ограничивать свободное перемещение людей путем введения комендантского часа или закрытия границ.

Режим чрезвычайного положения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации объявляют в Испании уже второй раз за этот год. Первый раз он был введен 14 марта, однако тогда действовали более жесткие меры. Отменили режим ЧП только в июне после улучшения эпидемической ситуации в стране.

Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран в Европе. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Испании официально подтвердили более 1,13 миллиона заражений коронавирусом и более 35 тысяч смертей.

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