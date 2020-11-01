На пост городского головы Ужгорода претендовало три кандидата с одинаковой фамилией, среди них – действующий мэр

ОПОРА подозревает, что в областном центре использовали технологию кандидатов-"двойников".

На пост городского головы Ужгорода претендовало три кандидата с одинаковой фамилией, среди них – действующий мэр
Фото: tsn.ua

На должность городского головы Ужгорода претендовало три кандидата с одинаковой фамилией - Андриив.

Об этом сообщила гражданская сеть “ОПОРА”.

Один из них - действующий мэр Ужгорода Богдан Евстафьевич Андриив, набравший наибольшее количество голосов избирателей - 9185.

Кандидаты-однофамильцы Андриива набрали несколько сотен голосов. В частности, Богдан Ярославович Андриив получил 288 голосов избирателей, а Иван Андриив - 118.

Добавим, на второй позиции - кандидат от партии "Слуга народа" Виктор Щадей, который получил 6 485 голосов.

Богдан Евстафьевич Андриив занимает должность городского головы Ужгорода с 16 ноября 2015 года. Тогда субъектом выдвижения Богдана Андриива была партия «Возрождение».

В 2019 году он баллотировался в народные депутаты от политсилы «Оппозиционный блок» и занимал седьмую позицию в списке.

Публичной информации о политической или общественной деятельности других двух Богданов Андриивых пока выяснить не удалось.

"Таким образом мы предполагаем, что в областном центре была использована так называемая технология кандидатов-" двойников", цель которой - ввести избирателя в заблуждение и отобрать голоса от "рейтингового "кандидата", - резюмирует координатор наблюдения ОПОРЫ за выборами в Закарпатской области Ярослав Гулан .

По его мнению, 406 голосов, отданных за двух кандидатов Андриивых, возможно, были отданы по ошибке. "В так называемом втором туре, где в бюллетене будут фамилии только двух кандидатов, технология кандидата-«двойника» уже не сработает", - добавил он.

В ОПОРЕ добавляют, что по результатам досрочных парламентских выборов 2019 года опция баллотирования в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения была наиболее привлекательной для регистрации «технических» кандидатов. Ведь репутационные риски для малоизвестных кандидатов, баллотирующихся путем самовыдвижения - минимальные, в отличие от политических партий, от которых можно требовать как минимум политической ответственности за использование подобных технологий.

Все подобные случаи имеют признаки злоупотреблений гражданами своим пассивным избирательным правом (правом баллотироваться и быть избранным) с целью введения избирателей в заблуждение относительно личности кандидата или партии.

Напомним, Центральная избирательная комиссия получила результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых и городских голов.

ЦИК напоминает, что результаты выборов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 включительно.

Напомним, в Европейской сети организаций по мониторингу заявили, что предварительно оценивают местные выборы в Украине как свободные и конкурентные.



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