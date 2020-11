Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид

Семья Посла Украины в Турецкой Республике Андрея Сибиги самоизолировалась из-за коронавирусной болезни.

Об этом Сибига написал в соцсети facebook.

Семья дипломата находится на самоизоляции до 12 ноября.

"Covid настиг и нашу семью - до 12.11 на самоизоляции. Очень неприятная вещь. Берегите себя и свои семьи, не пренебрегайте симптомами и основными правилами предупреждения заболеваний. Желаю всем здоровья", - призвал посол.

"Diplomatic immunity does not protect from Covid (дипломатический иммунитет не защищает от Covid)", - добавил дипломат.

Напомним, в октябре Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов получил позитивный результат теста на коронавирус.

А вот народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко вылечился от ковид.