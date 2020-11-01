В городской совет Бахмута прошел экс-регионал Лукьянов, который поддерживал референдум на Донбассе

Владислав Лукьянов в прошлом году также баллотировался в общественный совет при Киевской горадминистрации.

В городской совет Бахмута прошел экс-регионал Лукьянов, который поддерживал референдум на Донбассе
Фото: Макс Левин

Бывший член Партии регионов, депутат трех созывов Верховной Рады, член ОПЗЖ Владислав Лукьянов прошел в Городской совет Бахмута (Артемовск) на Донеччине.

Как информирует сайт ЦИК, Лукьянов получил 287 голосов (46,81% от квоты).

Фото: Скриншот

Отметим, в апреле 2014 года Лукьянов участвовал в захвате горисполкома в Харцызске.

Он также поддерживал референдум по отделению Донбасса от Украины.

Напомним, Лукьянов в прошлом году баллотировался в общественный совет при Киевской горадминистрации.

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