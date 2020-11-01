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2020-11-01
В городской совет Бахмута прошел экс-регионал Лукьянов, который поддерживал референдум на Донбассе
Владислав Лукьянов в прошлом году также баллотировался в общественный совет при Киевской горадминистрации.
Фото: Макс Левин
Бывший член Партии регионов, депутат трех созывов Верховной Рады, член ОПЗЖ Владислав Лукьянов прошел в Городской совет Бахмута (Артемовск) на Донеччине.
Как информирует сайт ЦИК, Лукьянов получил 287 голосов (46,81% от квоты).
Фото: Скриншот
Отметим, в апреле 2014 года Лукьянов участвовал в захвате горисполкома в Харцызске.
Он также поддерживал референдум по отделению Донбасса от Украины.
Напомним, Лукьянов в прошлом году баллотировался в общественный совет при Киевской горадминистрации.