В городской совет Бахмута прошел экс-регионал Лукьянов, который поддерживал референдум на Донбассе

Владислав Лукьянов в прошлом году также баллотировался в общественный совет при Киевской горадминистрации.

Бывший член Партии регионов, депутат трех созывов Верховной Рады, член ОПЗЖ Владислав Лукьянов прошел в Городской совет Бахмута (Артемовск) на Донеччине.

Как информирует сайт ЦИК, Лукьянов получил 287 голосов (46,81% от квоты).

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Отметим, в апреле 2014 года Лукьянов участвовал в захвате горисполкома в Харцызске.

Он также поддерживал референдум по отделению Донбасса от Украины.

Напомним, Лукьянов в прошлом году баллотировался в общественный совет при Киевской горадминистрации.