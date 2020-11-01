Оккупанты стреляли из гранатомета неподалеку Зайцево

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

В течение минувших суток, 31 октября, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ .

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево противник совершил одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

"Враждебная провокация не представляла угрозы для украинских военнослужащих, поэтому оружие в ответ украинские защитники не применили", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 1 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 30 октября погибли двое военных, еще двое были ранены.