Оккупанты стреляли из гранатомета неподалеку Зайцево

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Оккупанты стреляли из гранатомета неподалеку Зайцево
Фото: ukrinform.ua

В течение минувших суток, 31 октября, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево противник совершил одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

"Враждебная провокация не представляла угрозы для украинских военнослужащих, поэтому оружие в ответ украинские защитники не применили", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 1 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 30 октября погибли двое военных, еще двое были ранены.

В командовании Объединенных сил заявили о срыве мирных договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ.

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