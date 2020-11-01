На Львовщине умер переизбранный председатель территориальной общины

Мужчина умер через шесть дней после переизбрания на новый срок.

На Львовщине умер переизбранный председатель территориальной общины
Фото: murovanska-gromada.gov.ua

Вчера во Львовской области умер 52-летний председатель Мурованской ОТО Зиновий Петрух.

Об этом пишет zaxid.net.

Мужчина скончался через шесть дней после переизбрания на новый срок. Причина смерти Зиновия Петруха пока неизвестна.

Зиновий Петрух родился 21 декабря 1967 года в с. Мурованое, в 1988 году окончил Львовский кооперативный техникум по специальности младший специалист по праву.

С 2010 года по 2017 год был председателем Сороки-Львовского сельского совета. С 2017 года возглавлял новосозданную Мурованскую ОТО, в которую вошли соседние со Львовом села Сороки-Львовские, Ямполь, Гамалеевка, Мурованое и Каменнополь.

На местных выборах 25 октября 2020 года был переизбран председателем Мурованской ОТО как единственный кандидат на эту должность.

Напомним, 28 октября от коронавирусной болезни умер действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который был лидером гонки на пост председателя Бориспольской ОТГ.

Также из-за коронавирусной болезниу умер городской голова Новгород-Сиверского (Черниговская область) Олег Бондаренко.

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