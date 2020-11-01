НАПК: восстановление антикоррупционной системы невозможно при условии неизменности решения КСУ

НАПК высказалось относительно письма президента Группы государств против коррупции (GRECO) Марина Мрчела и президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио о последствиях недавнего решения Конституционного Суда Украины.

В антикоррупционном агентстве отметили, что восстановление антикоррупционной системы "невозможно при условии неизменности решения КСУ".

В НАПК отмечают, что в своем решении КСУ нарушил Конституцию Украины по крайней мере дважды.

Суд вмешался в полномочия парламента, отметив, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений, а также умышленное непредоставление декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Согласно Конституции Украины, определение того, какое деяние является преступлением, относится исключительно к полномочиям законодательной ветви власти.

Это значит, что вернуть уголовную ответственность за декларирование недостоверных сведений, а также восстановить равенство всех ветвей власти, приняв новый закон, невозможно. Любой закон, который будет возвращать уголовную ответственность, чуть ли не автоматически будет считаться неконституционным, учитывая это решение КСУ.

Кроме того, быть судьей в собственном деле запрещено основополагающими принципами права.

Принимая решение, судьи действовали в собственных интересах. По отмененным положениями антикоррупционного законодательства продолжалась процедура привлечения к административной и уголовной ответственности трех судей КСУ - Мойсика, Слиденко и Завгородней. Об этом факте они были осведомлены, однако не заявили об отводе, а отменили соответствующие нормы.

Приняв это решение, КСУ остановил работу НАПК, отменив его полномочия, и позволил избежать ответственности тысячам других публичных служащих.

КСУ указал на недопустимость осуществления контроля подачи деклараций и конфликта интересов у всех судей наравне с другими публичными служащим. Это противоречит предыдущим выводам Венецианской комиссии по аналогичному вопросу.

Так, Венецианская комиссия в деле об изменениях в Судебном кодексе в Армении отмечает, что проверка деклараций органом, который не относится к судебной власти, является лучшим решением, чем создание отдельного института для судей.

"В этом случае возможны два решения: или создать специальный орган в рамках судебной власти, который будет ответственным за проверку финансовых деклараций судей, или поручить эту функцию внешнему органу, который проверяет декларации всех публичных служащих", - говорится в решении Венецианской комиссии.

Антикоррупционщики также отмечают, что в своих отчетах GRECO положительно оценивает созданную в Украине систему декларирования и возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Напомним, что 27 октября КС признал неконституционным ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании была отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование). Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не нарушает взаимодействия Украины с западными партнерами. По его словам, задача МИД - совместно найти оптимальные пути решения созданной проблемы и чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине действовала должным образом. Сложившуюся ситуацию министр назвал недопустимой и выразил поддержку НАПК.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающий возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуске состава судей КС.

30 октября Дмитрий Кулеба заявил, что МИД привлечет иностранных партнеров для восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что идею президента Владимира Зеленского по обновлению состава Конституционного Суда поддержал Европарламент. Ее также согласовали с послами стран "Большой семерки".

Однако в Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей Конституционного суда Украины будет "кричащим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для решения сложившейся ситуации.