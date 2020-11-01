Тимошенко прокомментировала заявление Совета Европы относительно законопроекта Зеленского

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала заявление Венецианской комиссии при Совете Европы относительно проекта закона Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда.

На своей странице в Facebook она отметила, что на президентский законопроект срочно отреагировали два главных института Совета Европы, отвечающие за вопросы антикоррупции и верховенства права.

"GRECO и Венецианская комиссия в совместном заявлении назвали президентский законопроект №4288, которым глава государства планирует распустить Конституционный Суд Украины, «вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа верховенства права», и призвали Верховную Раду не поддерживать его. Такое заявление - это унизительный стыд для президента, а это значит и унизительный стыд для государства", - высказалась Тимошенко.

Она подчеркнула, что беспрецедентной является и сама тональность обращения, и оперативность его появления.

"Европа предупреждает президента о «неблагоприятных, глубоких и долгосрочных последствиях» в случае грубого разгона им Конституционного Суда. Президента Украины призывают одуматься и найти альтернативный способ решения коллизии, возникшей после юридически вполне обоснованного решения КСУ. Альтернативный способ, который не уничтожает основы украинской государственности и не нарушает демократических ценностей цивилизованного мира. Наша команда предложила именно такой путь. И лежит он через принятие наших законопроектов №4292 и №4293, которые восстанавливают всю систему электронного декларирования, наказание за незаконное обогащение и другие важные элементы антикоррупционной системы", - заявила лидер "Батькивщины".

По ее мнению, это позволит решить проблему с декларированием и избежать политического кризиса, к которому упорно подталкивает страну Владимир Зеленский. Тимошенко призвала коллег по парламенту осознать всю ответственность, которая сейчас лежит на каждом депутате.

Напомним, что 27 октября КС признал неконституционным ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании была отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование). Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не нарушает взаимодействия Украины с западными партнерами. По его словам, задача МИД - совместно найти оптимальные пути решения созданной проблемы и чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине действовала должным образом. Сложившуюся ситуацию министр назвал недопустимой и выразил поддержку НАПК.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций. После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающий возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС.

30 октября Дмитрий Кулеба заявил, что МИД привлечет иностранных партнеров для восстановления доброчестности конституционного судопроизводства в Украине.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что идею президента Владимира Зеленского по обновлению состава Конституционного Суда поддержал Европарламент. Ее также согласовали с послами стран "Большой семерки".

Однако в Совете Европы предупреждают, что возможно прекращение полномочий судей Конституционного суда Украины будет "кричащим нарушением "основного закона" страны и призывают рассмотреть другие варианты для решения текущей ситуации.