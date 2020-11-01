КС стал "исключительно реакционным политическим органом", - советник главы ОП

Михаил Подоляк считает, что КС "явно выступает в интересах одной из сторон".

Повестка дня ближайших заседаний Конституционного Суда Украины свидетельствует о том, что КС стал "исключительно реакционным политическим органом".

Об этом заявил советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Интерфакс-Украина.

"Если посмотреть на, скажем так, ближайший календарный план КС, то невооруженным взглядом будет видно всю их замечательную задумку. Максимально разозлить общество. Заставить его рвать и метать. Буквально, на 3 ноября друг за другом стоят неотложные разбирательства закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и сразу за ним закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Причем оба будут рассмотрены исключительно в закрытом режиме. Ну чтобы никто не знал, почему нас вернули лет на 10 назад ", - сказал он.

Подоляк считает, что все это заставляет задать вопрос, ради чего или кого КС "намеренно идет на такую жесткую эскалацию".

"Ведь это точно эскалация. Ведь это явно не желание успокоить общество и принять разумные и взвешенные решения. По сути, можно и нужно говорить о том, что КС сегодня стал исключительно реакционным политическим органом. Не судейским. Не над схваткой. А именно участником и прямым заинтересантом провокационного политического процесса ", - подчеркнул он.

Советник руководителя ОП считает, что КС "явно выступает в интересах одной из сторон".

"Не сомневаюсь, если это не остановить, то улица реально будет бурлить и рвать. И будет права. Нельзя так нагло и цинично ломать новый общественный договор, за который страной заплачена огромная цена", - отметил он.

Напомним, 27 октября КС признал неконституционным ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании была отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях НАПК. Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ в реестр электронных деклараций.

В Совете Европы раскритиковали законопроект Зеленского относительно КСУ. Главы Венецианской комиссии и GRECO призвали Разумкова рассмотреть другие варианты для разрешения ситуации.