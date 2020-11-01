19-летний сын Натальи Королевской стал депутатом горсовета Краматорска

19-летний сын Натальи Королевской Ростислав Солод стал депутатом горсовета Краматорска от партии Оппозиционная платформа - За жизнь.

Фото: facebook.com/eeerostislavers

Об этом сообщает НВ.

По данным издания Kramatorsk Post, 30 октября Краматорская городская территориальная избирательная комиссия утвердила постановление по результатам выборов депутатов в Краматорский городской совет.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила наибольшее количество мандатов - 14.

Среди выигравших выборы оказался и сын депутатов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода.

Ростислав Солод родился в 2001 году, имеет среднее образование, временно не работает.

Также в горсовет прошли 12 кандидатов от партии Команда Максима Ефимова "Наш Краматорск", пять кандидатов от "Партии мира и развития", по четыре - от "Европейской солидарности" и "Слуги народа" и три - от "Партии Шария".

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