КСУ 3 ноября планирует в закрытом режиме рассмотреть дело по поводу закона о языке

Конституционный Суд Украины 3 ноября планирует рассмотреть в закрытом режиме дело по поводу конституционности закона о языке. Начало заседания - в 10:00.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания КСУ, обнародованная на сайте суда.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного " (закрытая часть пленарного заседания)", - отмечается в документе.

7 июля Конституционный Суд Украины начал рассмотрение конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, 25 апреля прошлого года Верховная Рада с 17-й попытки проголосовала за новый закон об обеспечении функционирования государственного языка. Владение украинским языком обязательно для большого круга служащих - от президента до учителей и врачей. Украинский язык должен использоваться в образовании (кроме дошкольных учреждений и школ с языком обучения национальных меньшинств) и сфере культуры. На личную жизнь действие закона не распространяется.

Закон о государственном языке вступил в силу 16 июля 2019 года, кроме трех прописанных в нем пунктов.

В мае прошлого года группа нардепов ОПЗЖ заявила, что оспорит закон в КС и начала собирать для этого подписи.

В июне 2019-го Конституционный Суд получил представление 51 народного депутата, которые требуют признать неконституционным закон о государственном языке. Уполномоченными авторами являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский. Большинство инициаторов представления - депутаты от фракции "Оппозиционный блок".

Депутаты утверждают, что закон "нарушает конституционное право граждан на использование родного языка" и дискриминирует русскоязычных граждан. Кроме того, депутаты ссылаются на нарушения в ходе рассмотрения законопроекта, в частности, о фактах неперсонального голосования депутатов.