Беларусь объявила о закрытии границы для всех иностранцев

Республика Беларусь с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранкомитета Беларуси 31 октября.

"С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу с целью предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19 ", - сообщают в Госпогранкомитете.

Ограничение не будет распространяться на тех, кто прибывает в международный аэропорт в Минске, а также дипломатов и ряда других категорий лиц.

Все, кого впустят в Беларусь , в течение 10 календарных дней должны находиться в самоизоляции и не подлежат дальнейшему пропуску через границу до окончания 10-дневного срока.

29 октября Госпогранкомитет Беларуси сообщал, что "в связи с существующей эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины".