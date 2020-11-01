Беларусь объявила о закрытии границы для всех иностранцев

Запрет на въезд объясняют предотвращением распространения коронавируса.

Беларусь объявила о закрытии границы для всех иностранцев
Фото: Держприкордонкомітет Білорусі

Республика Беларусь с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранкомитета Беларуси 31 октября.

"С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу с целью предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19 ", - сообщают в Госпогранкомитете.

Ограничение не будет распространяться на тех, кто прибывает в международный аэропорт в Минске, а также дипломатов и ряда других категорий лиц.

Все, кого впустят в Беларусь, в течение 10 календарных дней должны находиться в самоизоляции и не подлежат дальнейшему пропуску через границу до окончания 10-дневного срока.

29 октября Госпогранкомитет Беларуси сообщал, что "в связи с существующей эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины".

По количеству заражений Беларусь находится на 51-м месте в мире с 98,5 тыс. случаев коронавируса, из них 983 - за последние сутки. С начала пандемии почти 89 тыс. пациентов выздоровели, 980 - умерли.

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