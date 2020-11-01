Решение об обновлении КСУ согласовано Европарламентом, - Арахамия

"Никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного Суда нет".

Решение об обновлении КСУ согласовано Европарламентом, - Арахамия
Фото: Макс Левин

Идею президента Владимира Зеленского относительно обновления состава Конституционного Суда поддержал Европарламент. Ее также согласовали с послами стран "Большой семерки".

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в своей колонке на УП.

"Решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров. Никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного Суда нет", - подчеркнул Арахамия.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что МИД привлечет иностранных партнеров для восстановления доброчестности конституционного судопроизводства в Украине.

Напомним, 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании была отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочий НАПК. Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для временного прекращения безвизового режима.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

В "Слуге народа" назвали "безальтернативным" голосование за роспуск КСУ.

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