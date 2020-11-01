Франция: возле церкви в Лионе неизвестный застрелил православного священника

Злоумышленник с места происшествия убежал.

Франция: возле церкви в Лионе неизвестный застрелил православного священника
Фото: Google Street View

Во французском Лионе вечером 30 октября неизвестный напал на священника. Инцидент произошел вблизи Греческой православной церкви на улице Сен-Лазар. Священник получил тяжелое пулевое ранение, передает BFM TV.

Нападение произошло, когда священник-грек закрывал церковь. Злоумышленник, стрелявший в священника, скрылся с места происшествия, информирует Franceinfo.

По предварительным данным, неизвестный дважды выстрелил из дробовика в живот 52-летнего протоиерея. Священнику оказали помощь на месте и госпитализировали. Позже сообщили, что раненый священник умер.

Полиция Лиона предупредила население об опасности пребывания вблизи места преступления и рекомендовала избегать этого района.

BREAKING - Massive manhunt for the terrorist who shot an Orthodox priest in a Greek church in #Lyon is now underway.pic.twitter.com/zBhYOzRNst

— Disclose.tv ? (@disclosetv) October 31, 2020

Напомним, что 16 октября в пригороде Парижа парень кухонным ножом отрезал голову учителю истории, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После убийства он попытался убежать. Полицейские застрелили его во время преследования.

29 октября в городе Ницца вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в базилике Нотр-Дам. Через несколько часов в Авиньоне во Франции полиция застрелила мужчину, который с ножом пробовал напасть на полицейский патруль.

Еще через несколько часов в городе Джидда на западе Саудовской Аравии неизвестный с ножом совершил попытку нападения на консульство Франции, ранив охранника.

29 октября во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

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