Франция: возле церкви в Лионе неизвестный застрелил православного священника

Во французском Лионе вечером 30 октября неизвестный напал на священника. Инцидент произошел вблизи Греческой православной церкви на улице Сен-Лазар. Священник получил тяжелое пулевое ранение, передает BFM TV.

Нападение произошло, когда священник-грек закрывал церковь. Злоумышленник, стрелявший в священника, скрылся с места происшествия, информирует Franceinfo.

По предварительным данным, неизвестный дважды выстрелил из дробовика в живот 52-летнего протоиерея. Священнику оказали помощь на месте и госпитализировали. Позже сообщили, что раненый священник умер.

Полиция Лиона предупредила население об опасности пребывания вблизи места преступления и рекомендовала избегать этого района.

BREAKING - Massive manhunt for the terrorist who shot an Orthodox priest in a Greek church in #Lyon is now underway. pic.twitter.com/zBhYOzRNst — Disclose.tv ? (@disclosetv) October 31, 2020

Напомним, что 16 октября в пригороде Парижа парень кухонным ножом отрезал голову учителю истории, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После убийства он попытался убежать. Полицейские застрелили его во время преследования.

29 октября в городе Ницца вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в базилике Нотр-Дам. Через несколько часов в Авиньоне во Франции полиция застрелила мужчину, который с ножом пробовал напасть на полицейский патруль.

Еще через несколько часов в городе Джидда на западе Саудовской Аравии неизвестный с ножом совершил попытку нападения на консульство Франции, ранив охранника.

29 октября во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.