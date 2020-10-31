Оккупанты на Донбассе снова нарушили мирные договоренности

РоSSийские наемники открыли огонь вблизи Зайцева.

Оккупанты на Донбассе снова нарушили мирные договоренности
Фото: Макс Левин

С начала суток на Донбассе роSSийско-оккупационные войска один раз нарушили мирные договоренности. В районе населенного пункта Зайцево противник применил ручной противотанковый гранатомет.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим.

"В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 5 гектаров территории и передано на уничтожение 106 взрывоопасных предметов", - говорится в вечерней сводке штаба ООС.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил, уверяют в штабе.

"Находясь в готовности адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника, украинские воины соблюдают режим прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации трижды нарушили мирные договоренности. В полночь роSSийско-оккупационные войска дважды открывали прицельный огонь неподалеку Водяного. В результате погибли двое военных, еще двое были ранены. В командовании Объединенных сил заявили о срыве мирных договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ.

Ближе к обеду на этом же участке оккупанты провоцировали ВСУ из стрелкового оружия.

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