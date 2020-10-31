Койки для пациентов с ковидом загружены на 67%, - данные Минздрава

При этом ни в одной из областей показатель не составляет необходимые для ослабления карантина 50%.

На сегодня загруженность коек в опорных больницах первой волны для пациентов с коронавирусом составила 67,2%.

Об этом сообщил interfax.com.ua со ссылкой на данные Минздрава.

При этом ни в одной из областей показатель не составляет необходимые для ослабления карантина 50%.

Самый высокий показатель загруженности больничных коек зафиксирован в Одесской (87,3%), Житомирской (85,9%), и в Полтавской (85,4%) областях.

Наименее загружены больницы в Тернопольской области - 54,9% и в Николаевской и Херсонской областях - по 55,6%.

В Киеве загруженность коек в больницах составляет 69,3%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксирован рекорд по количеству новых случаев ковида.

Лабораторно подтвердили 8 752 новых случая коронавируса. Умерло 155 человек, выписаны 3 902 больных COVID-19.

По результатам моделирования Киевской школы экономики, в Украине уже с ноября могут регистрировать до 10 тыс. новых случаев ковида в сутки. До конца года от коронавируса могут умереть до 20 тысяч украинцев.

До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин. Согласно последнему карантинному зонированию, с 26 октября в Украине красный уровень эпидопасности действует в 100 административных единицах.