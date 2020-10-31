Койки для пациентов с ковидом загружены на 67%, - данные Минздрава

При этом ни в одной из областей показатель не составляет необходимые для ослабления карантина 50%.

Койки для пациентов с ковидом загружены на 67%, - данные Минздрава
Фото: volyn24.com

На сегодня загруженность коек в опорных больницах первой волны для пациентов с коронавирусом составила 67,2%.

Об этом сообщил interfax.com.ua со ссылкой на данные Минздрава.

При этом ни в одной из областей показатель не составляет необходимые для ослабления карантина 50%.

Самый высокий показатель загруженности больничных коек зафиксирован в Одесской (87,3%), Житомирской (85,9%), и в Полтавской (85,4%) областях.

Наименее загружены больницы в Тернопольской области - 54,9% и в Николаевской и Херсонской областях - по 55,6%.

В Киеве загруженность коек в больницах составляет 69,3%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксирован рекорд по количеству новых случаев ковида.

Лабораторно подтвердили 8 752 новых случая коронавируса. Умерло 155 человек, выписаны 3 902 больных COVID-19.

По результатам моделирования Киевской школы экономики, в Украине уже с ноября могут регистрировать до 10 тыс. новых случаев ковида в сутки. До конца года от коронавируса могут умереть до 20 тысяч украинцев.

До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин. Согласно последнему карантинному зонированию, с 26 октября в Украине красный уровень эпидопасности действует в 100 административных единицах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)
Активистка Femen обнажилась перед посольством Польши в КиевеАктивистка Femen обнажилась перед посольством Польши в Киеве
На Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра ШвайкуНа Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра Швайку
На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Блок рекламы


Похожие новости
У Минздрава провели акцию "Министерство лечения асфальтом" с требованием отставки СтепановаУ Минздрава провели акцию "Министерство лечения асфальтом" с требованием отставки Степанова
Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы МинздраваСтепанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава
Руководитель Фискальной службы Солодченко заразился ковидомРуководитель Фискальной службы Солодченко заразился ковидом
Украина вышла на 22 место в мире по количеству инфицированных ковидомУкраина вышла на 22 место в мире по количеству инфицированных ковидом
Глава Минздрава Чехии нарушил собственные карантинные ограничения и будет уволенГлава Минздрава Чехии нарушил собственные карантинные ограничения и будет уволен
В Раде назвали показатели для госпитализации пациентов с COVID-19В Раде назвали показатели для госпитализации пациентов с COVID-19
Меркель призвала немцев не выходить из дома из-за ухудшения ситуации с ковидомМеркель призвала немцев не выходить из дома из-за ухудшения ситуации с ковидом
В Николаевском центре, где лечат больных ковидом, проводят обыск из-за ремонтаВ Николаевском центре, где лечат больных ковидом, проводят обыск из-за ремонта
Степанов о ситуации с ковидом: Медицинская система может не выдержатьСтепанов о ситуации с ковидом: Медицинская система может не выдержать
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
Последние новости
Подгружаем последние новости