Мэра Луцка выберут во втором туре

За кресло мэра будут бороться представитель партии «За будущее» и самовыдвиженец.

В Луцке состоится повторное голосование за кандидатов на должность городского головы.

Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА".

По информации Луцкой городской ТИК, больше всего голосов (18 тыс. 934 голоса) набрал кандидат от партии «За будущее» Игорь Полищук.

Второе место занял самовыдвиженец Богдан Шиба (7 тыс. 662 голоса). Игоря Полищука поддержали соответственно 32,47% избирателей, а Богдана Шибу - 13,14%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, в городе состоится повторное голосование.

Кандидатами на должность городского головы Луцка были 11 человек - 2 самовыдвиженца и 9 выдвиженцев от партий.

Всего в голосовании 25 октября принял участие 58 тыс. 301 избиратель. Недействительными признаны 1 тыс. 517 бюллетеней, при этом не было ни одного бюллетеня, который бы не подлежал учету.

Добавим, согласно части 6 статьи 278 Избирательного Кодекса Украины, городская (города с количеством избирателей 75 тысяч и более) территориальная избирательная комиссия принимает решение о проведении повторного голосования, если в избирательный бюллетень на выборах городского головы было включено более двух кандидатов на должность городского головы, и по итогам голосования в день выборов ни один из кандидатов не получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Напомним, в Луцке наблюдатель от партии "Сила и честь" выпрыгнул из окна избирательного участка № 071044 после начала подсчета голосов.

Исполняющий обязанности городского головы Луцка Григорий Пустовит сообщил, что заболел коронавирусом.