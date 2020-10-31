В Варшаве против решения о запрете абортов протестовало 100 тыс. человек

В Варшаве состоялся многочисленный протест против решения Конституционного суда Польши о запрете абортов.

В Варшаве состоялся многочисленный протест «Марш на Варшаву» против решения Конституционного суда Польши о запрете абортов. Протест был инициирован Страйком женщин.

Об этом пишет polskieradio.pl.

Около 21:00 30 октября на варшавские улицы вышли 100 тысяч человек. Протест начался в центре польской столицы, а закончился на Жолибоже перед домом Ярослава Качиньского.

Демонстрации происходили также во многих других городах Польши .

Спикер столичной комендатуры полиции старший комиссар Сильвестр Марчак «очень положительно оценил спокойное течение самого протеста».

Фото: PAP/Leszek Szyma?ski

Во время пресс-конференции в субботу он сообщил, что полиция задержала 37 человек - в основном футбольных хулиганов.

На участников протестов нападали небольшие агрессивные группы молодых мужчин, одетых в черную одежду, бросая в них взрывные пакеты и другие предметы, а также избивая манифестантов.

Столичная полиция обнародовала фотографии опасных предметов, которые имели при себе нападающие. "У задержанных были изъяты различные палки, в частности телескопические, рассеиватели газа, много пиротехнических изделий. Решительные действия превентивных подразделений и сотрудников полиции в гражданском позволили эффективно обеспечить безопасность в центре города", - сообщили в полиции.

Одним из пострадавших во время беспорядков возле кольца де Голля был бывший министр внутренних дел, депутат Гражданской коалиции Бартломей Сенкевич, которого опрыскали газом при попытке отделить «группу фашистов».

Другим пострадавшим является городской активист Ян Сьпевак. На видео, которое он опубликовал в социальных сетях, видно, как неподалеку кольца де Голля к нему подбегает человек в маске с белой лентой на рукаве и бросает в него взрывпакет.

Напомним, Европарламент может принять резолюцию по Польше из-за решения КС об абортах.

Глава комитета Европарламента по гражданским свободам Фернандо Лопес Агилар обеспокоен решением Конституционного суда Польши в отношении абортов и заявил, что это может стать темой резолюции Европарламента.

23 октября Конституционный суд Польши принял решение, которое фактически запрещает проведение в стране абортов. Судьи признали не соответствующим конституции положение законодательства, которое позволяло женщине прервать беременность в случае выявления у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает его жизни. Этим положением аргументировали 98% абортов, легально проведенных в стране в прошлом году.