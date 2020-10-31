Словакия из-за национального тестирования на ковид - в пробках и очередях

Люди проходят быстрое тестирование на антиген, результаты которого предоставляются в запечатанном конверте в течение 15-30 минут.

Словакия из-за национального тестирования на ковид - в пробках и очередях
Фото: aktuality.sk

В Словакии продолжается двухдневное общенациональное тестирование населения на наличие коронавирусной болезни.

Об этом пишет Европейская правда.

Места для сбора анализов будут работать до 22:00.

В городах с самого утра начали формироваться пробки и очереди желающих сдать тест, некоторым пришлось ожидать часами.

Медикам помогает армия.

Люди проходят быстрое тестирование на антиген, результаты которого сообщают в запечатанном конверте в течение 15-30 минут. Тесты на антиген дают быстрые результаты, но не считаются столь надежными, как ПЦР-тест.

Правительство хочет проверить на COVID-19 всех, кто старше 10 лет. Президент Словакии Зузана Чапутова уже заявила, что считает эту идею неосуществимой. Накануне командам, которые проводят тестирование, не хватало персонала.

Если человек получит положительный результат теста, он должен самоизолироваться на 10 дней. Тот, кто отказывается сдать тест, тоже должен самоизолироваться, за нарушение карантина грозит штраф.

Человек с отрицательным результатом теста освобождается от комендантского часа, который будет введен с понедельника.

Население Словакии составляет около 5,5 млн человек. Словакия является первой страной такого размера, которая проводит общенациональное тестирование.

Пилотные тестирования первых четырех округов проходили в минувшие выходные. Второй этап тестирования запланирован на 7-8 ноября.

Напомним, Правительство Словакии продлило действие карантинных ограничений на свободное передвижение до 8 ноября, но граждане с отрицательным тестом на коронавирус будут иметь относительную свободу.

Ранее сообщалось, что в Китае протестируют весь девятимиллионный город, в котором обнаружили 12 случаев COVID-19.

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