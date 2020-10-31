РоSSия пообещала Еревану всю необходимую помощь

РоSSия окажет помощь в конфликте с Азербайджаном, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

РоSSия пообещала Еревану всю необходимую помощь
Фото: news.24tv.ua

РоSSийская Федерация предоставит Еревану всю необходимую помощь в конфликте с Азербайджаном, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Такое заявление обнародовало Министерство иностранных дел РоSSии в ответ на письмо армянского премьера Николы Пашиняна.

В заявлении указано, что Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РоSSийской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года предусматривает "конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга".

"Снова призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к немедленному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам для достижения мирного урегулирования", - говорится в заявлении.

Ранее Пашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха по телефону.

Стороны обменялись мнениями о резком обострении ситуации между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.

Азербайджан открыл уголовное производство по факту гибели членов одной семьи в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. При этом Армения утверждает, что сегодня были убиты 200 азербайджанских военных.

Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была приостановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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