В Беларуси арестовали администратора телеграм-канала для водителей, который хотят признать экстремистским

Также оперативникам стали известны и модераторы "других деструктивных групп", которых вскоре объявят в розыск.

В Беларуси задержали администратора телеграм-канала «Водители 97» - 28-летнюю жительницу Минска. Ресурс собираются признать экстремистским.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Женщина администрировала канал и одноименный чат с августа по 28 октября. Женщина признана подозреваемой, ее взяли под стражу.

Ранее милиционеры задержали администратора этого же канала, который "призвал разбрасывать гвозди и саморезы на дорогах, блокируя движение транспорта".

Также оперативникам стали известны и модераторы "других деструктивных групп", которых вскоре объявят в розыск.

"В частности, минчанка и ее сообщники распространяли инструкции и рекомендации по изготовлению и применению средств поражения живой силы, техники и имущества, призывы к блокированию дорог в конкретных местах и время, выводу из строя внешних камер наблюдения и светофоров, а также участию в протестах и забастовках", - заявили в милиции.

«Администраторы канала выдвигают политические требования, призывают остановить производство на госпредприятиях, влиять на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, повреждать и уничтожать их имущество, блокировать и выводить из строя железнодорожные пути, а также осуществлять другие радикальные действия, которые они же и координировали", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Беларусь прекратила пропуск граждан на границе с Украиной.

Пропускать будут только дипломатов, водителей международных грузовых автомобилей и членов поездных бригад.

В Беларуси со дня выборов президента продолжаются массовые акции протеста против фальсификаций и режима Лукашенко. 26 октября в стране начались забастовки на предприятиях и среди студентов. Некоторых участников забастовки уволили или отчислили.

В Минске проходят массовые акции, во время которых силовики применяют против митингующих силу и спецсредства.