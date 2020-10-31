Обследование на КТ при коронавирусе может привести к развитию рака, - Супрун

Экс-руководительница Минздрава Ульяна Супрун рассказала о целесообразности и опасности обследования на КТ при заболевании коронавирусом. Бывшая чиновница говорит, что врачи назначают компьютерную томографию пациентам часто необдуманно, при этом не предупреждая их, какой вред это может нанести организму.

Во время процедуры КТ человек подвергается ионизирующему излучению, которое негативно влияет на организм. В частности, оно может привести к повреждению ДНК, а затем увеличить риск заболевания раком. Конечно, бывают случаи, когда такое обследование необходимо, однако врачи нередко назначают его необоснованно.

"Почему об этом не говорят сами врачи и те заведения, которые делают КТ всем и везде просто так, безо всяких на то причин? Зачем говорить о рисках и ненужности процедуры, если пациенты платят за это деньги из своего кармана", - объясняет чиновник.

Ульяна Супрун считает, что при назначении КТ врач всегда должен класть на весы с одной стороны ожидаемый результат от такого обследования, а с другой - вред от него.

"Поэтому в результате вы не получите никакой пользы от проведенного исследования, кроме дополнительной дозы радиации и лишних денежных затрат", - говорит доктор, которая сама в США работала радиологом и знает, о чем идет речь.

Она также говорит, что для того, чтобы определить тяжесть течения коронавируса и целесообразность госпитализации пациента, есть много других индикаторов здоровья, не требующих облучения больного человека.

При этом она отмечает: сегодня медицина не имеет однозначного ответа, повышает ли процедура КТ риск заболевания пациента раком. Существующая статистика слишком мала для таких обобщений. Однако большинство врачей сходятся во мнении, что да - повышает. Особенно рискованна такая процедура для людей, которые уже болели раком, или имеют склонность к этому заболеванию.

"Просто представьте, что с каждым КТ вы увеличиваете свои шансы иметь рак", - предупреждает Супрун.

При этом она все же замечает, что есть случаи, когда без КТ или рентгена при коронавирусе не обойтись.

"Делать КТ или рентген рекомендуется госпитализированным (!) пациентам с тяжелым течением болезни, которые имеют конкретные клинические показания к КТ, например одышку или наличие сопутствующей патологии", - говорит Супрун.

И конечно же, ни в коем случае пациенты не должны сами себе "назначать" КТ, говорит бывшая руководительница Минздрава. Конечно, частные кабинеты, которые проводят такие обследования, всячески будут поощрять вашу инициативу, потому что вы несете им деньги, но помните, что каждая доза облучения - это шаг навстречу раку. Не торопитесь сокращать это расстояние.