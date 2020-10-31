Разумков: Украина нуждается в большем присутствии ОБСЕ на оккупированном Донбассе

Это глава Верховной Рады отметил во время встречи с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

Разумков: Украина нуждается в большем присутствии ОБСЕ на оккупированном Донбассе
Фото: пресслужба Верховної Ради

Украина нуждается в большем присутствии Специальной мониторинговой миссии (СММ) на неконтролируемой части Донбасса.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время встречи с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

Разумков отметил, что СММ и в дальнейшем является ключевым инструментом, имеющимся в распоряжении ОБСЕ.

Глава парламента напомнил, что режим тишины на Донбассе был установлен с 27 июля, однако, к сожалению, сегодня он был нарушен боевиками, в результате чего погибли двое украинских военнослужащих.

Разумков встретился с Президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле. В ходе разговора он подчеркнул, что партнерские отношения с Германией являются приоритетным направлением международной парламентской деятельности и внешней политики Украины.

Глава ВРУ поблагодарил Германию за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за соблюдение политики непризнания оккупации Крыма, а также за продление санкций против РоSSийской Федерации. Со своей стороны Шойбле заверил, что Германия будет продолжать санкционную политику до тех пор, пока РФ не выполнит взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей.

Напомним, Европейский Союз призывает власти Беларуси прекратить репрессии против граждан страны и начать национальный диалог с привлечением представителей ОБСЕ.

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