Вениславский: законопроект Зеленского о роспуске КСУ является абсолютно обоснованным

Представитель Президента в Конституционном Суде подчеркнул, что Владимир Зеленский внес законопроект в парламент во исполнение решения СНБО.

Внесение Президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду Украины законопроекта «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» является абсолютно обоснованным.

Об этом заявил представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, сообщила пресс-служба ОПУ.

Он отметил, что Владимир Зеленский внес законопроект в парламент во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия КСУ решения N 13-р, решение Президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины", - сказал Вениславский.

По его мнению, исполнение решения Конституционного Суда от 27 октября приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционное законодательство будут признаны нынешним составом КС неконституционными, поскольку Суд связан своей собственной «правовой» позицией, сформулированной в указанном решении.

"КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства", - добавил представитель Президента Украины в Конституционном Суде.

Принятие же законопроекта обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и разрешит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда, подытожил Вениславский.

Напомним, 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании он отменил статью 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принял решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях НАПК.

Соответствующее решение было принято по представлению 47 народных депутатов фракции "ОПЗЖ" от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины. В представлении в КСУ нардепы утверждали, что обязанность декларировать имущество - в том числе чиновниками, депутатами и членами их семей, "нарушает их базовые права, гарантированные Конституцией".

28 октября КС обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине 28 октября фактически было ликвидировано. Во исполнение постановления КС НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций о доходах.

Президент внес в парламент проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия состава КСУ, который признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства и отменил электронное декларирование.

30 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру.