В Вооруженных силах зафиксировали 16-ю смерть от коронавируса

Всего за минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 159 новых случаев коронавируса.

В Вооруженных силах зафиксировали 16-ю смерть от коронавируса
Фото: pravda.com.ua

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 159 новых случаев коронавируса, в учреждениях здравоохранения находится 34 человека.

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

Зафиксирован 16-й летальный случай, умер военный из Киева.

Дома под надзором медицинской службы находятся 125 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

«Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе», - говорится в сообщении .

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 455 человек.

Добавим, по состоянию на 31 октября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом заболели 1 639 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 4 096 человек.

Напомним, вчера в Вооруженных Силах Украины зафиксировали 189 новых случаев коронавируса.

По результатам моделирования Киевской школы экономики, в Украине уже с ноября могут регистрировать до 10 тыс. новых случаев ковида в сутки. До конца года от коронавируса могут умереть до 20 тысяч украинцев.

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