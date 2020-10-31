Сегодня Грузия выбирает новый парламент

120 депутатов изберут по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.

Сегодня Грузия выбирает новый парламент
Фото: glavcom.ua

Сегодня в Грузии проходят очередные парламентские выборы. Страна выбирает парламент 10-го созыва.

Об этом сообщил Укринформ.

120 депутатов изберут по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.

Грузины делают выбор между 48 партиями и 2 блоками, а также между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими политическими силами и инициативными группами.

Для проведения выборов в Грузии подготовили 3 657 избирательных участков, оборудованы 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и на изоляции.

Напомним, как сообщила народный депутат от "Слуги народа", глава подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений Елизавета Ясько, украинскую парламентскую делегацию не пустили в Грузию.

Около 30 народных депутатов Украины из трех фракций запланировали визит в страну, чтобы быть наблюдателями в ходе голосования. Однако грузинская власть не дала разрешение на прием самолета из Украины.

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