Оккупанты стреляли из гранатометов вблизи Водяного

За прошедшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации трижды нарушили договоренности.

Оккупанты стреляли из гранатометов вблизи Водяного
Фото: yavoriv-info.com.ua

С начала текущих суток, 31 октября, в зоне боевых действий на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения открывали ответный огонь.

Провокации врага продолжились ближе к обеду - противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке.

Напомним, вчера на Донбассе погибли двое военных, еще двое ранены.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)
Активистка Femen обнажилась перед посольством Польши в КиевеАктивистка Femen обнажилась перед посольством Польши в Киеве
На Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра ШвайкуНа Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра Швайку
На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Блок рекламы


Похожие новости
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Оккупанты стреляли из гранатометов вблизи Водяного и ПесокОккупанты стреляли из гранатометов вблизи Водяного и Песок
Боевики стреляли из гранатомета вблизи ВодяногоБоевики стреляли из гранатомета вблизи Водяного
Оккупанты устроили вооруженную провокацию около АвдеевкиОккупанты устроили вооруженную провокацию около Авдеевки
За сутки оккупанты четыре раза открывали огонь на ДонбассеЗа сутки оккупанты четыре раза открывали огонь на Донбассе
Оккупанты устроили две вооруженные провокации возле ШумовОккупанты устроили две вооруженные провокации возле Шумов
Боевики открыли огонь вблизи ШумовБоевики открыли огонь вблизи Шумов
На Донбассе оккупанты семь раз нарушили "тишину". Украинские военные открыли огоньНа Донбассе оккупанты семь раз нарушили "тишину". Украинские военные открыли огонь
Оккупанты нарушили режим тишины возле Светлодарска и Майорска, потерь нетОккупанты нарушили режим тишины возле Светлодарска и Майорска, потерь нет
На Донбассе оккупанты дважды нарушили мирные договоренностиНа Донбассе оккупанты дважды нарушили мирные договоренности
Последние новости
Подгружаем последние новости