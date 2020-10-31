Оккупанты стреляли из гранатометов вблизи Водяного

С начала текущих суток, 31 октября, в зоне боевых действий на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения открывали ответный огонь.

Провокации врага продолжились ближе к обеду - противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке.

Напомним, вчера на Донбассе погибли двое военных, еще двое ранены.