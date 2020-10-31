Степанов просит депутатов ужесточить ответственность за отсутствие масок уже на следующей неделе

Законопроект об ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер правительство подало в Верховную Раду в июле.

Степанов просит депутатов ужесточить ответственность за отсутствие масок уже на следующей неделе
Фото: facebook/Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов просит народных депутатов поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, пишет Українська правда.

Он напомнил, что законопроект об усилении ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мер, а именно за отсутствие масок, правительство подало в Верховную Раду еще в июле.

Проект предусматривает, что за нарушение правил ношения масок украинцев будут штрафовать в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.

"Этот законопроект еще не рассмотрен. Итак, я обратился на этой неделе к главе ВР Дмитрию Разумкову, обращаюсь сейчас к народным депутатам наконец поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в действие. Он нам очень необходим в это время, когда у нас такой рост COVID", - сказал Степанов.

Напомним, Правительство Чехии вновь обязало жителей носить маски в общественных местах и на улице для противодействия распространению коронавируса.

Директор Центра по контролю и предотвращению заболеваемости США Роберт Редфилд назвал маски "важнейшим средством защиты общественного здоровья, которое мы имеем".

Во время слушаний в комитете Сената США он отметил существование научных доказательств того, что ношение маски действительно защищает от коронавирусной инфекции.

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