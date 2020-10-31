В СНБО заявили о вмешательстве РоSSии в решение КСУ

СНБО пока отслеживает действия группы лиц против украинской государственности.

В СНБО заявили о вмешательстве РоSSии в решение КСУ
Фото: facebook.com/rnbou

К решению Конституционного Суда о неконституционности некоторых положений антикоррупционного законодательства причастна РоSSийская Федерация.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, передает "РБК-Украина".

По его словам, СНБО сейчас отслеживает действия группы лиц против украинской государственности. Данилов также отметил, что судьи КСУ целенаправленно занимаются расшатыванием ситуации в стране.

"Мы отслеживаем четкие действия группы лиц, направленных на уничтожение украинской государственности ... Более того, в том, что в этом участвовала страна-агрессор - у меня нет сомнений", - заявил он.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации. Также суд отменил ряд положений закона о предотвращении коррупции. Обнародовав это решение 28 октября, КСУ объяснил, что антикоррупционное законодательство "создает предпосылки для неправомерного влияния на суд".

Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что КСУ действовал в собственных интересах, принимая это решение. В то же время из-за решения КСУ НАПК закрыло доступ в государственный реестр электронных деклараций.

Секретарь СНБО Данилов направил завуалированное предупреждение Конституционному Суду. Он отметил, что "решения некоторых органов государственной власти представляют угрозу национальной безопасности".

Вечером 29 октября после заседания СНБО и решения правительства доступ восстановили.

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