Суд Одессы обязал ТИК объявить повторные выборы в Каролино-Бугазской громаде
ТИК, не установив результатов выборов, созвала первое заседание органа местного самоуправления, на котором кандидаты приняли присягу.
Одесский окружной админсуд отменил решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде. Суд обязал ТИК признать выбори несостоявшимися и объявить повторные.
Об этом в Facebook сообщила глава правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.
Она напомнила, что ТИК, не установив результатов выборов, созвала первое заседание органа местного самоуправления, на котором кандидаты приняли присягу.
"Только что Одесский окружной админсуд отменил решение ТИК об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде. Напоминаю, ТИК, не установив результатов выборов, созвала первое заседание органа местного самоуправления, на котором кандидаты приняли присягу. Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные", - сообщила она.
Напомним, Центральная избирательная комиссия получила результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов.