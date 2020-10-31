Суд Одессы обязал ТИК объявить повторные выборы в Каролино-Бугазской громаде

ТИК, не установив результатов выборов, созвала первое заседание органа местного самоуправления, на котором кандидаты приняли присягу.

Суд Одессы обязал ТИК объявить повторные выборы в Каролино-Бугазской громаде
Фото: Макс Требухов

Одесский окружной админсуд отменил решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде. Суд обязал ТИК признать выбори несостоявшимися и объявить повторные.

Об этом в Facebook сообщила глава правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

Она напомнила, что ТИК, не установив результатов выборов, созвала первое заседание органа местного самоуправления, на котором кандидаты приняли присягу.

Фото: https://www.facebook.com/

"Только что Одесский окружной админсуд отменил решение ТИК об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде. Напоминаю, ТИК, не установив результатов выборов, созвала первое заседание органа местного самоуправления, на котором кандидаты приняли присягу. Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные", - сообщила она.

Напомним, Центральная избирательная комиссия получила результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов.

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