В "Слуге народа" назвали "безальтернативным" голосование за роспуск КСУ

В партии считают, что решение КСУ "можно признать только ничтожным".

Верховная Рада намерена поддержать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", который предусматривает роспуск действующего состава КСУ.

Об этом говорится в заявлении партии "Слуга народа", опубликованном в официальном Telegram партии.

В партии считают, что нынешний состав Конституционного Суда спровоцировал в Украине глубокий кризис, поставив под угрозу уничтожения практически всю антикоррупционную инфраструктуру государства. Это также привело к проблемам с выполнением Украиной обязательств перед Евросоюзом .

"Этой ситуации не было бы, если бы нынешний состав Конституционного Суда руководствовался в своей деятельности принципами добродетели, обоснованности принятия решений, избегал конфликта интересов и стремился защищать Конституцию от незаконных посягательств", - говорится в заявлении.

В партии считают, что решение КСУ относительно отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины "можно признать только ничтожным".

"У государства может быть только три пути выхода из кризиса, который спровоцировал нынешний состав Конституционного Суда. Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добродетели, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьбу судей и их ничтожных решений решит улица. Или - третий путь - Верховная Рада примет справедливое и единственно логичное решение, проголосовав за предложенный Президентом Владимиром Зеленским законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным", - отметили в партии.

В "Слуге народа" также призвали депутатов от других фракций поддержать инициативу Зеленского о роспуске КСУ.

Напомним, 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании была отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронное декларирование, полномочиях НАПК. Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для временного прекращения безвизового режима.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление добродетели конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК возобновить доступ к реестру электронных деклараций.