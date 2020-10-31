Судьи КСУ и политики внесли изменения в реестр деклараций, пока он был закрыт

Глава КС Александр Тупицкий задекларировал 181 тысячу гривень зарплаты, которую он получил 29 октября, на следующий день после закрытия реестра.

Судьи КСУ и политики внесли изменения в реестр деклараций, пока он был закрыт
Фото: Макс Требухов

Пятеро судей Конституционного суда (КС) и двое политиков внесли новые сведения о своем имущественном положении в реестр деклараций, пока тот был закрыт Нацагентством по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций.

Так глава КС Александр Тупицкий задекларировал 181 тысячу гривень зарплаты, которую он получил 29 октября, на следующий день после закрытия реестра. Сообщение об изменениях в имущественном состоянии он внес тот же день.

В тот же день зарплаты получили и задекларировали судьи КС:

  • Владимир Мойсик (голосовал "за" решение КС) - 211,6 тысячи гривень;
  • Ирина Завгородняя (голосовала "за" решение КС) - 201,3 тысячи гривень;
  • Сергей Головатый (голосовал "против" решения КС) - 206,4 тысячи гривень;
  • Александр Литвинов (голосовал "за" решение КС) - 189,4 тысячи гривень.

Днем ранее, 28 октября, 221,93 тысячи гривень получил судья Виктор Колесник (голосовал "против" решения КС). Сообщение об этом он внес в реестр также 29 октября, когда доступ к системе был закрыт для граждан.

Судья Литвинов, кроме зарплаты, задекларировал также полученный кредит на 1,5 миллиона гривень.

Среди внесших изменения в декларации также нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бизнесмен Григорий Суркис, который был среди инициаторов отмены е-декларирования. Он внес информацию о погашении кредита на общую сумму 100,98 миллиона гривень.

За период, пока реестр был закрыт, информацию в него подал также пятый президент Петр Порошенко. Он задекларировал 22,5 миллиона гривень дивидендов от своего инвестиционного фонда. Изменения были внесены через 45 минут после того, как доступ ограничили.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации. Также суд отменил ряд положений закона о предотвращении коррупции. Обнародовав это решение 28 октября, КСУ объяснил, что антикоррупционное законодательство "создает предпосылки для неправомерного влияния на суд".

Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что КСУ действовал в собственных интересах, принимая это решение. В то же время из-за решения КСУ НАПК закрыло доступ в государственный реестр электронных деклараций.

Вечером 29 октября после заседания СНБО и решения правительства доступ восстановили.

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