ГБР поймало топ-чиновника ГФС на взятке в 100 тысяч долларов
Сейчас следователи ГБР осуществляют неотложные следственные действия.
Спецназ Государственного бюро расследований (ГБР) задержал «на горячем» руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины во время получения первой части взятки в сумме 100 тыс. долларов США.
Об этом пишет пресс-служба Бюро.
"По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 тыс. долларов США за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства", - говорится в сообщении.
Сейчас следователями ГБР осуществляются неотложные следственные действия.
Напомним, ранее Следственным Бучанским отделом полиции Ирпенского ОП ГУ НП в Киевской области разоблачен и задержан при получении второго транша взятки в сумме 3,6 тыс. долларов.