ГБР поймало топ-чиновника ГФС на взятке в 100 тысяч долларов

Фото: dbr.gov.ua

Спецназ Государственного бюро расследований (ГБР) задержал «на горячем» руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины во время получения первой части взятки в сумме 100 тыс. долларов США .

Об этом пишет пресс-служба Бюро.

"По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 тыс. долларов США за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства", - говорится в сообщении.

Сейчас следователями ГБР осуществляются неотложные следственные действия.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, ранее Следственным Бучанским отделом полиции Ирпенского ОП ГУ НП в Киевской области разоблачен и задержан при получении второго транша взятки в сумме 3,6 тыс. долларов.