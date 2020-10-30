Срочное заседание ТКГ по Донбассу: стороны договорились соблюдать тишину
Следующее заседании ТКГ запланировано на 10 ноября этого года.
Сегодня состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное украинской делегацией в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих.
Об этом заявили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ.
Отмечается, что стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.
"Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям. Стороны договорились соблюдать режим тишины. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня", - говорится в сообщении.
Следующее заседании ТКГ запланировано на 10 ноября этого года.
Напомним, в результате нарушения перемирия на Донбассе за последние сутки погибли двое украинских военных. Украина инициировала экстренное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе.