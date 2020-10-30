Срочное заседание ТКГ по Донбассу: стороны договорились соблюдать тишину

Следующее заседании ТКГ запланировано на 10 ноября этого года.

Срочное заседание ТКГ по Донбассу: стороны договорились соблюдать тишину
Фото: v-variant.com.ua

Сегодня состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное украинской делегацией в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих.

Об этом заявили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.

"Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям. Стороны договорились соблюдать режим тишины. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня", - говорится в сообщении.

Следующее заседании ТКГ запланировано на 10 ноября этого года.

Напомним, в результате нарушения перемирия на Донбассе за последние сутки погибли двое украинских военных. Украина инициировала экстренное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе.

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