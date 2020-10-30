Конституционный суд не может принимать решения относительно самого себя, - секретарь СНБО

Данилов отмечает, что такие решения "не могут быть обоснованы юридически".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Конституционный Суд не должен принимать решения относительно соответствия Конституции законов, регулирующих подотчетность судей СУ.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Те решения, которые принимает Конституционный суд относительно самого себя, не могут быть обоснованы юридически. Не могут они сами себе отменять заполнение деклараций, отчеты перед обществом. Они не могут этого делать. Это политически недопустимые вещи. И тогда они вообще выше Бога", - сказал Данилов.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации. Также суд отменил ряд положений закона о предотвращении коррупции. Обнародовав это решение 28 октября, КСУ объяснил, что антикоррупционное законодательство "создает предпосылки для неправомерного влияния на суд".

Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что КСУ действовал в собственных интересах, принимая это решение. В то же время из-за решения КСУ НАПК закрыло доступ в государственный реестр электронных деклараций.

Секретарь СНБО Данилов направил завуалированное предупреждение Конституционному Суду. Он отметил, что "решение некоторых органов государственной власти представляют угрозу национальной безопасности".

Вечером 29 октября после заседания СНБО и решения правительства доступ возобновили.