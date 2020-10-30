В Украине уже избрали 20 мэров и восемь горсоветов, - ЦИК

Установлено результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых и городских голов.

В Украине уже избрали 20 мэров и восемь горсоветов, - ЦИК
ЦВК
Фото: ЦВК

Центральная избирательная комиссия получила результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

"По состоянию на 16:00 30 октября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 64 местных советов (8 - городских, 15 - поселковых, 41 - сельский) в 23 регионах. Кроме того, признаны избранными 84 головы (20 - городских, 17 - поселковых, 47 - сельских) также в 23 областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех избирательных участках завершен процесс подсчета голосов избирателей и составления соответствующих протоколов участков избирательных комиссий. Почти все УИК передали эти протоколы вместе с другой избирательной документацией в сельских, поселковых и городских ТИК. Этот процесс продолжается только в Винницкой и Одесской областях.

"Вместе с тем продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведения повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений", - отметили в ЦИК.

Также происходит передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) до районных и областных территориальных избирательных комиссий.

ЦИК напоминает, что результаты выборов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года включительно.

Напомним, в Европейской сети организаций по мониторингу заявили, что предварительно оценивают местные выборы в Украине как свободные и конкурентные.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)
Активистка Femen обнажилась перед посольством Польши в КиевеАктивистка Femen обнажилась перед посольством Польши в Киеве
На Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра ШвайкуНа Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра Швайку
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине изменили эпидемическое зонирование, в желтой зоне только ХерсонщинаВ Украине изменили эпидемическое зонирование, в желтой зоне только Херсонщина
Степанов: Украине нужно максимально избегать полного локдаунаСтепанов: Украине нужно максимально избегать полного локдауна
Зеленский заверил, что система электронного декларирования в Украине будет работатьЗеленский заверил, что система электронного декларирования в Украине будет работать
Евросоюз намекнул на прекращение финансовой помощи Украине из-за решений КСУЕвросоюз намекнул на прекращение финансовой помощи Украине из-за решений КСУ
В Украине изменили стандарты лечения COVID-19В Украине изменили стандарты лечения COVID-19
ENEMO предварительно оценило местные выборы в Украине как свободные и конкурентныеENEMO предварительно оценило местные выборы в Украине как свободные и конкурентные
Преследование Порошенко создает плохое впечатление об Украине, - глава МИД ЛитвыПреследование Порошенко создает плохое впечатление об Украине, - глава МИД Литвы
На границе россиянин в камуфляже попросил убежища в УкраинеНа границе россиянин в камуфляже попросил убежища в Украине
Мэров Кременчуга и Горишних Плавней переизбрали в один турМэров Кременчуга и Горишних Плавней переизбрали в один тур
Пьяный украинец в шлепанцах пытался пешком попасть в РоSSиюПьяный украинец в шлепанцах пытался пешком попасть в РоSSию
Последние новости
Подгружаем последние новости