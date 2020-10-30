В Украине уже избрали 20 мэров и восемь горсоветов, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия получила результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

"По состоянию на 16:00 30 октября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 64 местных советов (8 - городских, 15 - поселковых, 41 - сельский) в 23 регионах. Кроме того, признаны избранными 84 головы (20 - городских, 17 - поселковых, 47 - сельских) также в 23 областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех избирательных участках завершен процесс подсчета голосов избирателей и составления соответствующих протоколов участков избирательных комиссий. Почти все УИК передали эти протоколы вместе с другой избирательной документацией в сельских, поселковых и городских ТИК. Этот процесс продолжается только в Винницкой и Одесской областях.

"Вместе с тем продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведения повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений", - отметили в ЦИК.

Также происходит передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) до районных и областных территориальных избирательных комиссий.

ЦИК напоминает, что результаты выборов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года включительно.

Напомним, в Европейской сети организаций по мониторингу заявили, что предварительно оценивают местные выборы в Украине как свободные и конкурентные.