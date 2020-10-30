Глава ОП заверил послов G7, что борьба с коррупцией является принципиальной позицией для власти

Андрей Ермак считает, что события в КСУ "не состоялись бы без внешнего вмешательства".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки". Основной темой встречи были последние события, связанные с решением Конституционного Суда по ряду положений антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Ермак проинформировал послов о вчерашнем срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны и внеочередном заседании правительства с участием президента.

"Была обеспечена бесперебойная работа реестров НАПК и было заявлено о том, что все антикоррупционные органы Украины, включая НАПК, НАБУ и другие, - они и будут работать. Для нас принципиальной является наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути", - подчеркнул глава ОП.

Он также рассказал, что в Раду был направлен законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", который внес Владимир Зеленский.

"Президент и его команда, государство и государственные органы продолжают борьбу с коррупцией и с теми, кто стоит за всеми этими процессами в Украине. Мы победили при принятии земельной реформы, банковского закона и победим и на этот раз", - подчеркнул Ермак.

При этом глава ОП отметил, что, по его мнению, события в КСУ "не состоялись бы без внешнего вмешательства", поэтому он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут дать оценку ситуации.

Временный поверенный в делах США Кристина Квин заверила, что G7 готова помочь Украине в дальнейшем продвижении на пути реформ.

Напомним, ранее группа депутатов Европарламента призвала Украину возобновить функции Национального агентства по предотвращению и противодействия коррупции несмотря на решение Конституционного суда.

Как известно, 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочий НАПК. Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

28 октября КСУ обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украины 28 октября фактически было ликвидировано.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, которые могут стать основанием для временной приостановки безвизового режима. Об этом стало известно из письма посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление добродетели конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.