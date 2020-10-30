Тимошенко считает решение КС об электронном декларировании признаком его независимости

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает решение Конституционного суда о неконституционности отдельных положений закона «О предотвращении коррупции» справедливым и обоснованным. Об этом она написала на фейсбуке.

"КС признал неконституционной зависимость судей от правительственного органа НАПК, ведь это ставит судей в зависимость от исполнительной власти, что прямо противоречит Конституции Украины, а также духу и сути независимого и беспристрастного судопроизводства, которые признаны в качестве базовых во всем цивилизованном мире", - отметила политик .

Она призвала "прекратить информационный буллинг против Конституционного суда Украины, что является по сути террором против Украинского Государства".

"Несправедливо унижая Конституционный суд, вы унижаете Украинское Государство и посягаете на права и свободы граждан. Ни одна демократическая страна мира, которая себя уважает, никогда не позволила бы такого неуважения к своим органам судопроизводства. И Украина этого не позволит! Впервые в истории независимой Украины Конституционный суд не является карманным департаментом администрации очередного президента. И это всем нам нужно ценить. Потому что независимость суда - это великое достояние демократии и настоящей государственности", - считает Тимошенко.

По ее мнению, выходом из ситуации может быть принятие законопроектов №4292 и №4293, которые, по словам Тимошенко, восстанавливают всю систему электронного декларирования, наказание за незаконное обогащение и другие важные элементы антикоррупционной системы.

"Мы призываем принять их во вторник в режиме ad hoc, чтобы Президент уже через несколько дней мог подписать эти законы и восстановить работу всей антикоррупционной системы страны", - отметила нардеп.

В то же время она призвала фракции парламента выступить против президентского законопроекта.

"Я призываю все фракции парламента выступить категорически против попытки Президента своим законопроектом №4288 уничтожить Конституционный суд и грубо антизаконным образом подчинить его своей администрации. Это вопиюще неправомерный и неприемлемый шаг. Также невозможно отменить законом решения Конституционного суда. Даже смешно и абсурдно это предлагать. Законом возможно только поправить те статьи, которые признаны неконституционными. Именно это мы и предлагаем сделать. Я призываю всех не дестабилизировать страну, не разваливать остатки государственного управления и независимого судопроизводства, не бросать страну в хаос, а действовать всем вместе законно, эффективно и разумно", - резюмировала Тимошенко.