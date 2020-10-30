ВСУ назвали имена погибших у Водяного военных

Погибшие - бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского.

ВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Фото: novynarnia.com

В ночь с 29 на 30 октября роSSийские оккупационные войска прицельно обстреляли из гранатометов позиции Вооруженных сил Украин у Водяного. От ранений погибли двое военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского.

Об этом сообщила пресс-служба бригады.

Погибшие - сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.

"Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким защитников Украины", - говорится в сообщении.

Биографий погибших не указали.

В комментарии "Суспільному" советник главы Херсонской ОГА Наталья Возаловская сообщила, что Михаилу Старостину 30 лет, он родом из села Новорайское Бериславского района Херсонской области. Он пошел служить морпехом по контракту еще в 2010 году. Прощание с Михаилом состоится в его родном селе по улице Соборная, 1а 31 октября в 12:00 дня.

Напомним, в полночь 30 октября роSSийско-оккупационные войска дважды открывали прицельный огонь неподалеку от Водяного. В результате погибли двое военных, еще двое получили ранения.

В командовании Объединенных сил заявили о срыве мирных договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ.

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе рассматривают обстрелы со стороны роSSийских оккупационных войск как попытку срыва договоренностей о прекращении огня и инициировали экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности.

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