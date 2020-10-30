Украинская делегация в ТКГ завела страницу в Facebook и сообщила время внеочередной встречи группы по безопасности

Заседание группы безопасности состоится сегодня в 17:00.

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе завела официальную страницу в соцсети Facebook и сообщила время внеочередного заседания.

Первый пост был опубликован 29 октября.

ТКГ напомнила, что сегодня ночью, в результате прицельного обстрела со стороны роSSийско-оккупационных войск, погибли двое военнослужащих, еще двое были ранены. Из-за обострения ситуации Украинская делегация инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

"Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное украинской делегацией, запланировано на 17:00. Мы будем требовать от роSSийской стороны и просить помощи у представителей ОБСЕ принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которая имеет признаки заранее запланированной", - говорится в сообщении.

Напомним, в последнее время ситуация в районе проведения ООС обострилась. Вследствие обстрелов со стороны оккупантов 27 октября один военный получил пулевое ранение. 28 октября вооруженные формирования РоSSийской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил пулевое ранение. 29 октября были ранены двое украинских военнослужащих, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

В полночь 30 октября роSSийско-оккупационные войска дважды открывали прицельный огонь неподалеку от Водяного. В результате погибли двое военных, еще двое получили ранения.

В командовании Объединенных сил заявили о срыве мирных договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ.

Советник по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что представители украинской делегации квалифицируют это обострение как "инцидент, во-первых, приведший к трагическим последствиям, а во-вторых, как имеющий признаки сознательной эскалации конфликта и нацеленный на целенаправленный срыв договоренностей об устойчивом режиме прекращения огня, который продолжается с 27 июля".

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