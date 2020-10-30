НАПК опубликовало фамилии депутатов, направивших в КСУ представление по "делу о недостоверном декларировании"

В отношении двух из них - Кивы и Козака - ранее была начата полная проверка деклараций.

Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовало фамилии 47 депутатов, которые направили в Конституционный Суд Украины представление по "делу о недостоверном декларировании".

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

НАПК отмечает, что в отношении двух из депутатов - Ильи Кивы и Тараса Козака - ранее была начата полная проверка деклараций.

"Список остальных депутатов считаем необходимым опубликовать, отметив лишь то, что некоторые из них являются фигурантами журналистских расследований, а также дел Национального антикоррупционного бюро", - отметили в НАПК.

Итак, конституционное представление подписали:

Абрамович Игорь Александрович Батенко Тарас Иванович Бойко Юрий Анатольевич Бондарь Виктор Васильевич Борт Виталий Петрович Бурмич Анатолий Петрович Волошин Олег Анатольевич Гнатенко Валерий Сергеевич Дунаев Сергей Владимирович Загородний Юрий Иванович Иоффе Юлий Яковлевич Исаенко Дмитрий Валерьевич Кальцев Владимир Федорович Качный Александр Сталиноленович Кива Илья Владимирович Кисилев Игорь Петрович Козак Тарас Романович Колтунович Александр Сергеевич Королевская Наталия Юрьевна Кузьмин Ренат Равелиевич Ларин Сергей Николаевич Лукашев Александр Анатольевич Солод Юрий Васильевич Левочкин Сергей Владимирович Левочкина Юлия Владимировна Макаренко Михаил Васильевич Мамка Григорий Николаевич Мамоян Суто Челоевич Медведчук Виктор Владимирович Мороз Владимир Викторович Нимченко Василий Иванович Павленко Юрий Алексеевич Папиев Михаил Николаевич Плачкова Татьяна Михайловна Пономарев Александр Сергеевич Приходько Наталья Игоревна Пузанов Александр Геннадьевич Рабинович Вадим Зиновьевич Скорик Николай Леонидович Славицкая Антонина Керимовна Столар Вадим Михайлович Суркис Григорий Михайлович Требушкин Руслан Валерьевич Фельдман Александр Борисович Христенко Федор Владимирович Черный Виктор Иванович Шуфрич Нестор Иванович

Ранее НАПК также опубликовало список должностных лиц, которые могут избежать ответственности из-за решения КС.

Напомним, 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях НАПК.

Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины. В представлении в КСУ нардепы утверждали, что обязанность декларировать имущество - в том числе чиновниками, депутатами и членами их семей, "нарушает их базовые права, гарантированные Конституцией".

28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине 28 октября фактически было ликвидировано. Во исполнение постановления КС Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций о доходах.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия состава Конституционного Суда, который признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства и отменил электронное декларирование.

30 октября Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру.