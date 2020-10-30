НАПК опубликовало фамилии депутатов, направивших в КСУ представление по "делу о недостоверном декларировании"
В отношении двух из них - Кивы и Козака - ранее была начата полная проверка деклараций.
Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовало фамилии 47 депутатов, которые направили в Конституционный Суд Украины представление по "делу о недостоверном декларировании".
Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
НАПК отмечает, что в отношении двух из депутатов - Ильи Кивы и Тараса Козака - ранее была начата полная проверка деклараций.
"Список остальных депутатов считаем необходимым опубликовать, отметив лишь то, что некоторые из них являются фигурантами журналистских расследований, а также дел Национального антикоррупционного бюро", - отметили в НАПК.
Итак, конституционное представление подписали:
- Абрамович Игорь Александрович
- Батенко Тарас Иванович
- Бойко Юрий Анатольевич
- Бондарь Виктор Васильевич
- Борт Виталий Петрович
- Бурмич Анатолий Петрович
- Волошин Олег Анатольевич
- Гнатенко Валерий Сергеевич
- Дунаев Сергей Владимирович
- Загородний Юрий Иванович
- Иоффе Юлий Яковлевич
- Исаенко Дмитрий Валерьевич
- Кальцев Владимир Федорович
- Качный Александр Сталиноленович
- Кива Илья Владимирович
- Кисилев Игорь Петрович
- Козак Тарас Романович
- Колтунович Александр Сергеевич
- Королевская Наталия Юрьевна
- Кузьмин Ренат Равелиевич
- Ларин Сергей Николаевич
- Лукашев Александр Анатольевич
- Солод Юрий Васильевич
- Левочкин Сергей Владимирович
- Левочкина Юлия Владимировна
- Макаренко Михаил Васильевич
- Мамка Григорий Николаевич
- Мамоян Суто Челоевич
- Медведчук Виктор Владимирович
- Мороз Владимир Викторович
- Нимченко Василий Иванович
- Павленко Юрий Алексеевич
- Папиев Михаил Николаевич
- Плачкова Татьяна Михайловна
- Пономарев Александр Сергеевич
- Приходько Наталья Игоревна
- Пузанов Александр Геннадьевич
- Рабинович Вадим Зиновьевич
- Скорик Николай Леонидович
- Славицкая Антонина Керимовна
- Столар Вадим Михайлович
- Суркис Григорий Михайлович
- Требушкин Руслан Валерьевич
- Фельдман Александр Борисович
- Христенко Федор Владимирович
- Черный Виктор Иванович
- Шуфрич Нестор Иванович
Ранее НАПК также опубликовало список должностных лиц, которые могут избежать ответственности из-за решения КС.
Напомним, 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также принято решение относительно нормы о незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях НАПК.
Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины. В представлении в КСУ нардепы утверждали, что обязанность декларировать имущество - в том числе чиновниками, депутатами и членами их семей, "нарушает их базовые права, гарантированные Конституцией".
28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине 28 октября фактически было ликвидировано. Во исполнение постановления КС Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций о доходах.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия состава Конституционного Суда, который признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства и отменил электронное декларирование.
30 октября Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру.